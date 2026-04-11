マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、ポルトガル代表MFベルナルド・シウバの去就に言及した。10日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。現在31歳のB・シウバは2017年夏にモナコからマンチェスター・シティに加入し、ここまで公式戦通算450試合出場で76ゴール77アシストを記録。6度のプレミアリーグ優勝やチャンピオンズリーグ（CL）初優勝など、数多くのタイトル獲得に貢献し、今シーズンから