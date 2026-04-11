「存在しない広告」で2461億円もの売り上げを計上した、KDDI傘下ビッグローブの子会社による巨額架空取引。たった2人の社員による循環取引が、なぜ7年間もバレなかったのでしょうか？ 会社側の調査報告書には、不正を見逃した原因として“それっぽい一文”が記されています。しかし危機管理のプロから見ると、その言い訳にこそ異常なガバナンスと「致命的な病巣」が透けて見えます。（ノンフィクションライター窪田順生）この連