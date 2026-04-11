大分県大分市の中学校の生徒が別の生徒に暴力を振るう動画がSNS上で拡散された問題についてです。 10日までに第三者委員会が立ち上がり、「いじめの重大事態」としての調査が始まったことがわかりました。 この問題は大分市立の中学校の校舎内などで撮影された、生徒が別の生徒に対して暴力を振るう動画がSNS上で拡散したものです。 大分市の教育委員会は2026年1月、動画に映っていた生徒の行為がいじめ防止対策推進法に基づ