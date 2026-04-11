オープンイヤー型で耳をふさがずに音楽を聴くことができるサンワサプライ製Bluetoothワイヤレスイヤホン「400-BTTWS7」が2026年2月27日に登場しました。実物をGIGAZINE春のプレゼント大放出企画の景品として提供してもらえたので、実際に装着してみた感じやオープンイヤー型にありがちな音漏れがどうなっているのか確かめてみました。動いても落ちない抜群のフィット感！オープンイヤー型Bluetoothイヤホンを発売https://direct.sa