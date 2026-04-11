シリコンバレーで全米屈指のベンチャーキャピタリストとなり、各国の大統領顧問や日本の内閣府参与を歴任した筆者は、27歳でスタンフォード大学経営大学院に入った。が、「競争相手を潰せ」「すべてを数値化せよ」と教わる中で、拭いきれない違和感を覚えたという。徹底した「数量化」がもたらす、ビジネススクールの功罪とは？※本稿は、原 丈人『THE BEST WORK「最高の仕事」を生きる』（サンマーク出版）の一部を抜粋・編集した