俳優の中村雅俊があす11日放送のMBSテレビ『おしゃべり小料理ゆみこ』（後4：00※関西ローカル）に出演する。【料理写真】有働由美子アナが手作り…宮城県の郷土料理・くずかけ大阪出身のフリーアナウンサーの有働由美子がMCを務める同番組。「小料理ゆみこ」のお店の自慢は、ゆみこ女将が予約客のためだけに試行錯誤を繰り返し、その日のためだけに作る一期一会の料理と聞き上手。“小料理屋だから聞ける”忖度なしの踏み込