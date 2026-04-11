宮城出身・中村雅俊、数十年ぶりに食べる“郷土料理” 有働由美子アナが手作りで振る舞う
俳優の中村雅俊があす11日放送のMBSテレビ『おしゃべり小料理ゆみこ』（後4：00 ※関西ローカル）に出演する。
【料理写真】有働由美子アナが手作り…宮城県の郷土料理・くずかけ
大阪出身のフリーアナウンサーの有働由美子がMCを務める同番組。「小料理ゆみこ」のお店の自慢は、ゆみこ女将が予約客のためだけに試行錯誤を繰り返し、その日のためだけに作る一期一会の料理と聞き上手。“小料理屋だから聞ける”忖度なしの踏み込んだトークで、今回もゲストの「意外な一面」を引き出す。
やってきたのは、中村雅俊。カウンターに座る中村を見て、「小料理屋にめっちゃ似合ってる！かっこいい！」と女将は目を輝かせる。宮城県の港町出身で、イカやタコ、アワビなどが好きだという中村に振る舞うのは『イカなめろうの無限ゆみこ』。中村は、じっくりと味わうように黙々と食べると「おいしゅうございます」と一言。緊張して見守っていた女将の顔が一気に弾ける。
無名の新人にもかかわらず、ドラマ『われら青春』の主演を飾る伝説的なデビューを果たした中村。俳優を志したきっかけについて、慶応義塾大学在学中に所属していたESS（English Speaking Society）での英語芝居で初めてキャストを演じた時、「日本語でお芝居をしてみたいと思った」からだと話す。
その後、名門劇団・文学座の門を叩き、入団直後のオーディションでドラマ『われら青春』の主演に抜擢。さらには歌手デビューも果たしてミリオンヒットを記録するなど、当時のことを「奇跡の連続だった」と振り返る。また、文学座の1期先輩には松田優作がおり、お互いのデビュー作のプロデューサーや担当マネージャーが同じだったこともあり、兄貴と慕っていたと明かす。
松田は小言が多く、すでに歌手デビューしていた中村に「役者は歌を歌っちゃいけないんだよ」と言いながら、その数年後には松田も歌を出していたなど、名優の素顔を暴露する一幕も。さらには自身の付き人だった小日向文世との出会いを語る。
続いて中村に振る舞うのは『くずかけ』。中村の故郷・宮城の郷土料理で、母親が「これ作れば雅俊が喜ぶ」と作ってくれていたおふくろの味。「何十年ぶりに食べる」という中村は、一口食べると「ああ、いい味」と故郷の味をかみ締めます。
【料理写真】有働由美子アナが手作り…宮城県の郷土料理・くずかけ
大阪出身のフリーアナウンサーの有働由美子がMCを務める同番組。「小料理ゆみこ」のお店の自慢は、ゆみこ女将が予約客のためだけに試行錯誤を繰り返し、その日のためだけに作る一期一会の料理と聞き上手。“小料理屋だから聞ける”忖度なしの踏み込んだトークで、今回もゲストの「意外な一面」を引き出す。
無名の新人にもかかわらず、ドラマ『われら青春』の主演を飾る伝説的なデビューを果たした中村。俳優を志したきっかけについて、慶応義塾大学在学中に所属していたESS（English Speaking Society）での英語芝居で初めてキャストを演じた時、「日本語でお芝居をしてみたいと思った」からだと話す。
その後、名門劇団・文学座の門を叩き、入団直後のオーディションでドラマ『われら青春』の主演に抜擢。さらには歌手デビューも果たしてミリオンヒットを記録するなど、当時のことを「奇跡の連続だった」と振り返る。また、文学座の1期先輩には松田優作がおり、お互いのデビュー作のプロデューサーや担当マネージャーが同じだったこともあり、兄貴と慕っていたと明かす。
松田は小言が多く、すでに歌手デビューしていた中村に「役者は歌を歌っちゃいけないんだよ」と言いながら、その数年後には松田も歌を出していたなど、名優の素顔を暴露する一幕も。さらには自身の付き人だった小日向文世との出会いを語る。
続いて中村に振る舞うのは『くずかけ』。中村の故郷・宮城の郷土料理で、母親が「これ作れば雅俊が喜ぶ」と作ってくれていたおふくろの味。「何十年ぶりに食べる」という中村は、一口食べると「ああ、いい味」と故郷の味をかみ締めます。