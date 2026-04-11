連載：NEXT STAGE〜トップアスリートのセカンドキャリア小林大悟インタビュー（前編）「モノを売るのって、こんなに大変なんだなって痛感しています」そう苦笑するのは、元サッカー日本代表MF小林大悟だ。2021年限りで現役を退いたいまは、解説やサッカースクール（DAIGO FOOTBALL SCHOOL）の活動と並行して、自身が2022年に立ち上げた会社の代表としてアミノ酸サプリの販売代理業に携わっている。「僕、よく寡黙でサッカーだけ