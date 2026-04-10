とある占いYouTuberのXでの投稿が、思わぬ波紋を広げている。「投稿したのは、YouTubeチャンネル『ズバッとタロット占いたまきチャンネル』を運営する、珠希さんです。珠希さんは4月7日、小学生の娘が、新しく担任になった先生から言われた内容として、《「お守りをランドセルにつけるのは禁止。特定の宗教の物を身につけるときは親の申請が必要」とか言われたらしい》と投稿しました。さらに《キーホルダー類になるから禁止