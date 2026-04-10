Image: Raymond Wong / Gizmodo US ASUSのゲーミングブランドROGから新たなQD-OLEDゲーミングモニターが発表されました。最新の「ROG Swift OLED（PG32UCDM3）」は、同シリーズの第3世代となるモニター。今回新たに「BlackShield」というフィルムが採用され、ディスプレイの耐久性と黒レベルを向上させるとのこと。米Gizmodo編集部がこのROG Swift OLEDモニターに触れてレビューをしています