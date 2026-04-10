◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2026年4月10日東京D）巨人のトレイ・キャベッジ（28）が10日、ヤクルト戦で7回に豪快な3号ソロを放った。2―1で迎えた7回先頭。吉村の145キロ内角直球を捉えた打球は、右越えへの推定飛距離130メートルの特大弾。先発し、6回途中で降板したドラフト1位・竹丸の2勝目を後押しする一発となった。三塁を回ったところで、大きくジャンプして三塁コーチの川相ディフェンスチーフコーチとタッチ