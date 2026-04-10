今年度、設置された国際クラスに初めての1年生が入学です。 熊本大学の附属小学校で、英語を交えた入学式が行われました。 熊本大学の附属小学校には今年度、国際クラスの24人を含む97人が入学しました。 国際クラスの設置は、全国の国立大学附属の学校で初めてで、式での歓迎の言葉も英語を交えたものでした。 在校生代表6年生木下あみさん「わからないことがあったら、いつでも周りのお兄さんやお姉さんに相談してください。