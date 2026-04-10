ミラノ五輪で金メダル獲得／木村葵来 選手 ミラノ・コルティナオリンピック、スノーボード・男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来選手が10日、倉敷警察署（岡山県）の一日警察署長として交通安全を呼び掛けました。 （ミラノ五輪で金メダル獲得／木村葵来 選手）「私もスノーボードの競技でヘルメットを着用しますが、ヘルメットは命を守るために大切なので着用をお願いします」 4月10