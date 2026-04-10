【エディオン：「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム+専用LEDユニット」】 価格：81,400円 エディオンの公式通販サイトにて、ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム+専用LEDユニット」を販売している。価格は81,400円。 今回公式通販サイトにて本セット商品を販売しており、4月10日18時ごろに購入可能であることが確認できた。 なお在庫数に限りがあるため、なくなり次第販売終了となると