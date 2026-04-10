前夜に緊急降板したオリックスの左腕・宮城大弥投手（２４）が１０日、左肘内側側副靱帯損傷と診断され、登録抹消。今後の治療次第で今季絶望の可能性が出てきた。宮城は９日のロッテ戦（京セラドーム）で１―０の６回二死満塁で１ボールとなったところで異変を訴え、ベンチに下がった。宮城は日本代表として３月のＷＢＣに出場すると、３月２７日の開幕・楽天戦（京セラドーム）で３年連続の開幕投手を務めていた。「トミー・