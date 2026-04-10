10年前の熊本地震で被災した九州新幹線「つばめ」、JR博多駅で10日午後6時15分から、ライトアップが行われます。 博多駅前広場に展示されているのは、全長およそ25メートル、重さ30トンの九州新幹線「つばめ」の1号車です。 2016年4月の熊本地震で脱線・被災し、新幹線として運行できなくなりましたが、九州新幹線の開業15周年を記念して修繕され「復活」しました。 熊本市の車両所から海路と陸路を