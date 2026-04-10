俳優の石井杏奈さんは4月9日、自身のInstagramを更新。ドレス姿で美脚が際立つショットを公開しました。【写真】石井杏奈の美脚ショット「杏奈さん超絶可愛い」石井さんは「オフショット」とつづり、3枚の写真と2本の動画を載せています。さまざまな衣装を着用したモデル撮影のオフショットです。動画では大きな白リボンがアクセントの黒いドレス姿を披露。かなりミニ丈のドレスで、美脚が際立っています。この投稿にファンからは