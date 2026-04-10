３月３１日をもってＮＨＫを退局した和久田麻由子アナウンサーが、４月期から日本テレビ系新報道番組「追跡取材ｎｅｗｓＬＯＧ」（２５日スタート）のＭＣに就任することが発表された。放送は毎週土曜夜で午後１０時スタート。同時間帯の裏番組の現状とは―。ＴＢＳは安住紳一郎アナウンサーが司会の同局系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜・午後１０時）を放送。ともに司会を務める脚本家・三谷幸喜氏との軽