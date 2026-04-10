３月３１日をもってＮＨＫを退局した和久田麻由子アナウンサーが、４月期から日本テレビ系新報道番組「追跡取材 ｎｅｗｓ ＬＯＧ」（２５日スタート）のＭＣに就任することが発表された。放送は毎週土曜夜で午後１０時スタート。同時間帯の裏番組の現状とは―。

ＴＢＳは安住紳一郎アナウンサーが司会の同局系「情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（土曜・午後１０時）を放送。ともに司会を務める脚本家・三谷幸喜氏との軽妙なやり取りや、１週間の出来事をまとめてわかりやすく伝える番組内容が好評だ。

テレビ朝日では元フジテレビの高島彩アナがＭＣを担当する「サタデーステーション」を午後８時５４分から放送し、その後はバラエティー番組「出川一茂ホラン☆フシギの会」（土曜・午後１０時１０分）に切り替わる。

フジテレビは「土曜プレミアム」として、映画や大作ドラマ、大型ドキュメンタリー、大型バラエティーなどを午後９時から１１時１０分の約２時間枠で放送。

テレビ東京は美術館や建築物などを紹介する「新美の巨人たち」（午後１０時）、スポーツニュースの「スポーツ リアライブ〜ＳＰＯＲＴＳ Ｒｅａｌ＆Ｌｉｖｅ〜」（午後１０時半）と独自路線を貫く。

また、ＮＨＫ総合では４月４日に土曜ドラマ「お別れホスピタル２」の前編（土曜・午後１０時）が放送され、１１日に後編が放送予定となっている。

日テレでは、元ＮＨＫの有働由美子アナウンサーと俳優・松下洸平が出演する音楽番組「Ｗｉｔｈ ＭＵＳＩＣ」が昨年４月、土曜午後１０時からの放送枠に移動。しかし視聴率は３％台で推移し、３月１４日の放送で最終回を迎えた。

３月１４日の各局視聴率を比較してみると、「Ｗｉｔｈ ＭＵＳＩＣ」最終回は世帯平均３・１％（個人１・８％）。ＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」が世帯平均１０・０％（個人５・９％）、フジテレビ系土曜プレミアム「国民的マジックの祭典」が世帯平均５・５％（個人３・６％）、テレビ東京系「新美の巨人たちスペシャル」が世帯平均２・６％（個人１・５％）、ＮＨＫ総合「未解決事件」が世帯平均４・６％（個人２・３％）。また特番編成で放送開始が１時間遅れたテレビ朝日系「サタデーステーション」が世帯平均８・０％（個人４・７％）となっており、ＴＢＳとテレ朝の報道番組が１、２位となっている。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

ＮＨＫ看板番組でキャスターを務めた和久田アナを起用し、新しい報道番組で勝負に出る日テレ。土曜夜の番組勢力図に新風を巻き起こせるか、注目が集まる。