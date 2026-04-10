待ち時間短縮&検査もスムーズな保安機器宮崎空港（宮崎ブーゲンビリア空港）の公式SNSアカウントが、「科学の力って、すげー」というコメントとともに1枚の写真を投稿しました。それは2026年3月26日より供用開始された最新鋭の保安検査装置「スマートレーン」搬入作業の様子です。このようなウラ側は、公式SNSなどでめったに公開されることがないレアなものであったからか、反響を呼んでいる模様です。【写真】えっ…これが