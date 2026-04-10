森永乳業は、圧倒的なチョコ量と食感の変化を特徴としたカップアイス「Variche（バリッチェ）チョコ＆バニラ」「同 チョコ＆ストロベリー」（110ml、税別300円）を4月13日に全国発売する。製品の約3分の1にチョコを配合した“圧倒的チョコ感”を打ち出し、すくうたびに食感が変化する体験価値を訴求。将来的に100億円規模への育成を目指す。同シリーズは構想から全国発売まで約8年を要した。開発段階では、チョコを狙い通りに