才色兼備を地で行く東大院生のあさ（神谷明采・25）が、自身のハイスペックゆえに恋愛のハードルが際限なく上がってしまうという、贅沢ながらも切実な悩みをしんじ（石丸伸二・43）に吐露した。4月9日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してき