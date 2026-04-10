聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第24弾は「スペース」だ。――◆――◆――「スペース」は単にピッチ上の空いているエリアだけを指す言葉ではない。攻撃でも守備でも、すべてのプレー判断の基準になる最も汎用性の高い用語の１つだ。一般的には、相手選手がいない、あるいは相手がすぐには到達できないエリアを意味するが、実際には「どこが空いているか」だけで