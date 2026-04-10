Cygamesは、漫画アプリ「サイコミ」にて、4月10日昼12：00より、荒廃した日本を舞台に繰り広げられるディザスターSFバトル漫画『厄狩り』(著・高架トウ)の連載を開始する。○『厄狩り』あらすじ突如日本に降り注いだ厄災。それは重力を自在に操る侵略者だった。圧倒的な力を誇る侵略者によって、日本人は奴隷として飼われてしまう。そんな中、たった1人の日本人が侵略者の討伐に成功する。その少年の名は「岩波 夏希」。己が身に侵