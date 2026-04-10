元日テレアナ・多昌博志さん死去 河村亮さん、菅谷大介さん“日テレ名実況アナ”続く訃報にショック広がる「箱根駅伝でおなじみの方々が…」
元日本テレビアナウンサーで、日テレ学院の学院長を務めていた多昌博志（たしょう・ひろし）さんが7日、多発肝腫瘍のため死去した。63歳。この一報にSNSにはショックの声が広がっている。
【写真あり】生前最期の投稿で…笑顔を浮かべていた菅谷大介アナ
日本テレビのアナウンサーでは、2022年に脳出血のため河村亮さんが54歳で死去。25年11月には、2022年にすい臓がんを公表していた菅谷大介さんが53歳で死去と、“名実況アナ”として存在感を示したアナウンサーの訃報が続いている。
SNSには「多昌さん、河村さん、菅谷さん。自分にとっては箱根駅伝でおなじみの方々がいなくなってゆく…それもまだまだお若いのに」「えっ…多昌アナまで…
河村アナ、菅谷アナに続いて…日テレのスポーツアナは早すぎやしませんか…
ご冥福をお祈りします」「絶叫系ではない伝えるアナウンスをされた方々。お疲れ様でした。ゆっくりと休んで下さいね」など、その早すぎる死を惜しむ声が寄せられている。
【写真あり】生前最期の投稿で…笑顔を浮かべていた菅谷大介アナ
日本テレビのアナウンサーでは、2022年に脳出血のため河村亮さんが54歳で死去。25年11月には、2022年にすい臓がんを公表していた菅谷大介さんが53歳で死去と、“名実況アナ”として存在感を示したアナウンサーの訃報が続いている。
SNSには「多昌さん、河村さん、菅谷さん。自分にとっては箱根駅伝でおなじみの方々がいなくなってゆく…それもまだまだお若いのに」「えっ…多昌アナまで…
河村アナ、菅谷アナに続いて…日テレのスポーツアナは早すぎやしませんか…
ご冥福をお祈りします」「絶叫系ではない伝えるアナウンスをされた方々。お疲れ様でした。ゆっくりと休んで下さいね」など、その早すぎる死を惜しむ声が寄せられている。