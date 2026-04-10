透明感のある歌声と、静けさの中に芯を感じるギターの旋律や疾走感のあるサウンドで独自の世界観を描く、4人組ガールズバンド「Faulieu.（フォリュー）」。2026年4月8日に待望のメジャーデビューを果たした彼女たちの中でドラムを担当するMimoriさんは、音楽と同じように“日常の切り取り方”にも繊細なこだわりを持っています。 今回はそんなMimoriさんが、以前から興味を寄せていたというリコーの最新モノクロ機「GR IV Monoc