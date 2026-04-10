日本人を含む外国人による児童買春が問題になっているラオスで、少女3人を買春したとして、50代の日本人の男が現地当局に拘束されていることが分かりました。日本の外務省によりますと、ラオス北部のルアンパバーンで去年12月、児童に対する性的暴行の容疑で日本人を拘束したと、現地当局から連絡を受けたということです。記者「日本人の男は、こちらの宿泊施設で少女らと滞在していて、そこで地元当局に拘束されたということです