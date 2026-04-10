サッカー元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗さんの妻で、昨年８月に第３子を出産したタレント・丸高愛実のイメチェン姿が反響を呼んでいる。９日に更新したインスタグラムで「珍しく髪の毛アップとある撮影でした」とつづり、雰囲気がガラリとした姿を披露。「新年度スタートしてバタバタな方も多いよね我が家もついに…息子が今日から入園実は３月３１日の夜から発熱して突発性発疹だったの解熱してもずーっと不機嫌で様子見