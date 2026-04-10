NEO iDSD 3 エミライは、iFi audioの据え置き型のUSB DAC内蔵ヘッドフォンアンプ「NEO iDSD 3」を4月17日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は178,200円前後。 歪み率を約50%低減した新オペアンプ、電源リップル抑制のためのアップグレードされたポリマーコンデンサー、高域特性を滑らかにするWIMA MKS2コンデンサーを採用し、基盤を徹底的に強化。NEOシリーズで最も精確な再