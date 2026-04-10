冷蔵庫の中を見たら、いつ買ったか分からない「しなしなになったホウレンソウ」を見つけたことはありませんか。実際に「食べて平気なのか」「おいしいのか」「栄養は残っているのか」などと悩む人も多いようです。そこで、ホウレンソウがしなしなになってしまう原因や、驚くほどパリッとよみがえらせる方法などについて、管理栄養士の新谷友里江さんに聞きました。【要注意】「一緒に食べるのNG！」ホウレンソウの「鉄分」の吸