「ベースボール・アメリカ誌」は9日（日本時間10日）、スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）が、まだ評価は低いが、将来的に大きく活躍する可能性を秘めた選手を表す「スリーパー」として浮かび上がってきたと報じた。同誌の最新、2026年ドラフトランキング（トップ150）には入っていないが、2年目の実績により、存在がクローズアップされることとなった。同内野手は今季ここまで、29試合に先発し、107打数28安打の打率