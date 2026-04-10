オリックスは9日、ロッテとの試合（京セラ）に2−1で勝利。3回裏、太田椋の適時打で先制に成功する。その後同点とされるも、延長10回に西川龍馬の適時打が飛び出し、試合を決めた。この日のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、オリックスに移籍後初のサヨナラタイムリーでチームを連勝に導いた西川龍馬が話題に。一死・三塁とサヨナラの好機で打席に立った西川は粘った9球目、高野脩汰のインコース低めに来たストレ