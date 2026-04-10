9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏が、ヤクルト戦で先制の本塁打を放った阪神・森下翔太について言及した。森下は0−0の4回、先頭で迎えた第2打席、ヤクルト先発・奥川恭伸が2ボール2ストライクからの6球目のカーブをレフトへ今季第4号となる先制本塁打を放った。森下はこの本塁打でリーグ単独トップとなった。この本塁打に笘篠氏は「本当に去年もそうですけど、勝利に直結する打