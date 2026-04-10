漫画家、イラストレーターのユイザキカズヤさんの漫画「最重度のアトピーだった私が、人権を金で買った話」が、Xで合計7万9000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む長年、最重度のアトピーを患っている作者。さまざまな方法を試してきましたが思うような改善は見られず、この状態がずっと続くのだろうと感じていました。そんなある日、アシスタントからある話を聞いて…という内容で、読者からは「