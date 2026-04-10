公式サイトの日記を更新12日に行われる中央競馬のG1・桜花賞（阪神芝1600メートル）の枠順が9日に確定した。武豊騎手が騎乗するアランカール（牝3、斉藤崇）は4枠7番に。前日8日に更新した同騎手の公式サイトの日記では同馬への期待をつづったほか、来週以降の騎乗依頼についても明かしている。オークス馬シンハライトを母に持つアランカール。前走のG2・チューリップ賞で武豊と初コンビを組み、鋭い末脚で3着に入った。武豊