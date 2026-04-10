ポラリスS1着キタノズエッジ（牡5＝畑端）はかしわ記念（5月5日、船橋）に登録する予定。ダービー卿CT3着ファーヴェント（牡5＝藤原）はマイラーズC（26日、京都）を視野。キャロットクラブが発表。雲雀S1着ダノンセンチュリー（牡4＝萩原）は京王杯スプリングC（5月2日、東京）へ。愛知杯10着ドロップオブライト（牝7＝福永）は松若でヴィクトリアマイル（5月17日、東京）へ。