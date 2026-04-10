俳優の石田純一（72）が9日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後10・00）に出演。現在の生活を披露した。石田は現在、妻でプロゴルファー・タレントの東尾理子、3人の子供たちと都内の地下1階、地上2階の賃貸住宅に住んでいる。石田と東尾は2009年に結婚、13歳の長男と11歳の長女、8歳次女の3人の子をもうけた。13年前に3億円の豪邸を建てたが、石田がコロナ禍で起こした不祥事でテレビの仕事や、9社あったCM出演も激減。