櫻坂46が、4月11日・12日にMUFGスタジアム（国立競技場）で『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を開催する。グループ誕生5周年の節目を飾る大舞台での公演ということもあり、開催前から注目を集めていた今回のライブ。本記事では、櫻坂46のここまでの活動を振り返りながら、この2日間がどのような意味を持つのかを考えてみたい。【関連】櫻坂46、14thシングル『The growing up train』は新世代の存在感が光る作品に近年の櫻坂46を振り返