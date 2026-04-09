山口県立大学付属周防大島高校の開校式と入学式が9日、行われました。県立大学付属周防大島高校としての初めての新入生85人が在校生や保護者らに拍手で出迎えられ、県立大学の岡正朗理事長から生徒の代表に新しい校旗が手渡されました。県大付属周防大島高校は高校・大学7年間での一環教育による人材育成や県東部の若者の県外への流出防止などを目的に既存の周防大島高校を付属化する形で設置されました。「ビジネス」、「介護」「