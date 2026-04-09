【モデルプレス＝2026/04/09】タレントの平愛梨が4月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食を公開した。【写真】41歳4児のママタレ「朝からボリュームたっぷり」朝食カレー公開◆平愛梨、カレーの朝食公開平は「私の朝ごはん 朝カレー 天野さん監修」と記し、キャイ〜ンの天野ひろゆきが監修したというレトルトカレーのパッケージと白い器に盛りつけられたカレーライスを公開。「お肉柔らかくて マッシュルームまるまる1コ