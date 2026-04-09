モデルで女優の本田紗来が９日、インスタグラムを更新。「大学に進学しました」と報告した。紗来は明治大学の入学式に出席した写真を添え、「充実した大学生活にしていきます」と報告。フォロワーからは「真凜お姉ちゃんと同じ大学ですね」、「神々しい美しさ」、「入学おめでとう」、「茶髪可愛い」などの声が寄せられた。姉でフィギュアスケーターの本田真凜は明大卒。同じくタレントで女優の姉・望結は早稲田大学。紗来は