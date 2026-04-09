【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年に結成15周年を迎えたfhána。そんな彼らは「Sound of Scene」と銘打ち、自主企画としてこれまで様々なステージを作り上げてきた。そして今回はゲストにnonocや二ノ宮ゆいを迎え入れ、実質的なスリーマンとしてという意味でも、更に”Festival”という文字がタイトルに加わったという意味でもパワーアップしたSound of Sceneが帰ってきた。しかし、そこには単なる”フェス”では