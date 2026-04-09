イラン出身のタレント、サヘル・ローズが4月6日、自身のXを更新。「戦争反対」への想いをつづり、大きな反響を呼んでいる。「この日、サヘルさんは真っ黒な背景に“白文字”でメッセージを記した画像を投稿。そこには《戦争に反対することが、勇気のいる時代になってしまった》とつづられており、反戦を表明することすら、ためらわせてしまう日本の空気への違和感を吐露。さらに《でも、本当はそれは、特別なことではなくて