【「心震えた、魂震えたすばらしいゲーム」】チケット完売、サッカーの聖地、ウェンブリースタジアムで、観客動員約７万9000人のなか、日本代表がイングランド代表に１−０で勝利した。NHKで解説を務めた元Ｊリーガー・林陵平さんは、歴史的な勝利を収めた試合をこう振り返った。「心震えた、魂震えたすばらしいゲームだったと思います」ブラジル戦に続いて歴史的な瞬間に立ち会った林さんは、その喜びを隠さない。では、な