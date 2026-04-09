お笑いコンビ「タイムマシーン３号」の関太、山本浩司が８日、東京・有楽町よみうりホールで「タイムマシーン３号ＯｆｆｉｃｉａｌＹｏｕＴｕｂｅＣｈａｎｎｅｌＬｉｖｅショクムーの集い」を開催した。同コンビ初のユーチューブイベントとなる本公演は、関の子ども・覇王丸の開会宣言で幕開け。山本のテンポのいい回しと関の圧倒的な存在感が観客の心を掴んだ。見どころは、ユーチューブ発のイベントらしい、ファ