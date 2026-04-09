セイコーの新CM「Keep Going Forward 2026篇」公開セイコーウオッチは9日、ドジャースの大谷翔平投手を、セイコーブランドのグローバルアンバサダーに迎えると発表した。2016年からアンバサダーを務めてきたが、就任10周年の節目を機に、活動の場を世界へと広げることとなった。これに伴い、新TV CM「Keep Going Forward 2026篇」が公開。CM内では、オフの日にカフェでくつろぐ大谷が、カメラ目線で人差し指を口に当てる“内緒