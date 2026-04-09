セイコーの新CM「Keep Going Forward 2026篇」公開

セイコーウオッチは9日、ドジャースの大谷翔平投手を、セイコーブランドのグローバルアンバサダーに迎えると発表した。2016年からアンバサダーを務めてきたが、就任10周年の節目を機に、活動の場を世界へと広げることとなった。

これに伴い、新TV CM「Keep Going Forward 2026篇」が公開。CM内では、オフの日にカフェでくつろぐ大谷が、カメラ目線で人差し指を口に当てる“内緒ポーズ”を披露。バリスタとのユーモラスなやり取りの中で、「Shhhh（シー）」と微笑む姿が印象的に描かれている。レザージャケットを羽織り、リラックスした表情を見せる大谷の姿は、グラフィック広告としても国内外で展開される。

同社は今回の起用について「この10年間で大谷選手は日本から世界へと活躍の場を広げ、前人未到の挑戦を続けることで、世界中を熱狂させてきました」と説明。「日本発のブランド」としての発信力を強化し、常に前向きに歩み続ける大谷の姿勢を世界中の人々に伝えていく。

大谷とセイコーといえば、今季開幕前、大谷が各選手のロッカーにギフトバックを用意。中には「セイコー」の腕時計が入っており、「ハッピー・オープニングデー、スリーピート（3連覇を）！」というメッセージが添えられていた。米記者によると「4000ドル（約63万円）相当の腕時計」だったことで話題となっていた。（Full-Count編集部）