【モデルプレス＝2026/04/09】女優の黒島結菜が9日、都内で開催されたドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日系）制作発表記者会見に、鈴木京香、宮世琉弥、遠藤憲一、沢村一樹、原作の麻見和史、脚本の大森美香とともに出席。俳優業と子育ての両立について話す場面があった。【写真】黒島結菜、出産後も変わらぬ美スタイル◆黒島結菜、俳優業＆子育ての両立で「毎日ヘトヘト」 出演者がお互いに質問する場面