黒島結菜、子育て＆俳優業の両立は「毎日ヘトヘトです」撮影現場に子ども・愛犬も同行【未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3】
【モデルプレス＝2026/04/09】女優の黒島結菜が9日、都内で開催されたドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日系）制作発表記者会見に、鈴木京香、宮世琉弥、遠藤憲一、沢村一樹、原作の麻見和史、脚本の大森美香とともに出席。俳優業と子育ての両立について話す場面があった。
【写真】黒島結菜、出産後も変わらぬ美スタイル
出演者がお互いに質問する場面で、遠藤は黒島に「黒島ちゃんは俳優業、子育て、ペットの世話をやり切ってる。どうすればそんなに全てのことをやりきれるのか？」と質問。遠藤が「黒島ちゃんはたまにお子さんも連れてくるんですね。人見知りしない子でみんなに懐かれて。わんちゃんも1回連れてきていた。どうやってそういうのやりくりしてるんですか？」と尋ねると、黒島は「もういろんな人の手を借りて。家族の手とかマネージャーさんの手とかを借りないとやれないので、借りてます」と答えた。
黒島は「1人でやっているわけじゃないので」と続け「本当に周りに力を借りて。現場にもお邪魔させてもらって、本当にありがとうございます。感謝感謝です」とコメント。これに遠藤が「すごいよね。ご苦労さまです」と感心すると、黒島は「もう毎日ヘトヘトです」と笑っていた。
黒島は2024年1月、俳優の宮沢氷魚とパートナー関係であること、そして第1子の妊娠を発表。同年7月に出産したことを報告した。
『未解決の女』は鈴木が主演を務める人気シリーズ。今回は、Season2から6年の時を経て黒島との新バディが誕生し、待望の新章がスタート。警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する主人公・文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、エリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島）がバディを組み、《文字》を糸口に未解決事件を捜査する爽快ミステリー。新たに宮世が参戦するほか、遠藤、沢村ら、個性豊かなレギュラーメンバーも再集結する。（modelpress編集部）
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◆黒島結菜、俳優業＆子育ての両立で「毎日ヘトヘト」
出演者がお互いに質問する場面で、遠藤は黒島に「黒島ちゃんは俳優業、子育て、ペットの世話をやり切ってる。どうすればそんなに全てのことをやりきれるのか？」と質問。遠藤が「黒島ちゃんはたまにお子さんも連れてくるんですね。人見知りしない子でみんなに懐かれて。わんちゃんも1回連れてきていた。どうやってそういうのやりくりしてるんですか？」と尋ねると、黒島は「もういろんな人の手を借りて。家族の手とかマネージャーさんの手とかを借りないとやれないので、借りてます」と答えた。
黒島は「1人でやっているわけじゃないので」と続け「本当に周りに力を借りて。現場にもお邪魔させてもらって、本当にありがとうございます。感謝感謝です」とコメント。これに遠藤が「すごいよね。ご苦労さまです」と感心すると、黒島は「もう毎日ヘトヘトです」と笑っていた。
◆鈴木京香主演「未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3」
『未解決の女』は鈴木が主演を務める人気シリーズ。今回は、Season2から6年の時を経て黒島との新バディが誕生し、待望の新章がスタート。警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する主人公・文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、エリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島）がバディを組み、《文字》を糸口に未解決事件を捜査する爽快ミステリー。新たに宮世が参戦するほか、遠藤、沢村ら、個性豊かなレギュラーメンバーも再集結する。（modelpress編集部）
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