JRAは9日、第86回（GI、阪神芝1600m）の枠順を発表した。2歳女王スターアニスは7枠15番、チューリップ賞3着のアランカールは4枠7番、クイーンS勝ちのドリームコアは7枠14番から発走する。 ■4・5枠に妙味あり 過去10年、最多勝利を挙げているのが4枠で【3.0.0.17】。昨年の3人気エンブロイダリー、2022年の7人気スターズオンアース、19年の2人気グランアレグリアといった名牝